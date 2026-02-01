Lookman Atletico Madrid, l’attaccante ex Atalanta è a Madrid: il comunicato del club spagnolo

Lookman Atletico Madrid, l’ex attaccante dell’Atalanta è già nella capitale spagnola, arriva il comunicato ufficiale del club rojiblanco

Ademola Lookman è già a Madrid, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto. Atlético Madrid e Atalanta hanno raggiunto l’accordo per il suo trasferimento, che diventerà ufficiale dopo il superamento dei test e la formalizzazione dell’intesa

COMUNICATO – “L’attaccante nigeriano è già a Madrid, dove si sottoporrà alle visite mediche e completerà la formalizzazione del suo nuovo contratto.

L’Atlético Madrid e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ademola Lookman, 28enne attaccante della nazionale nigeriana già a Madrid. L’accordo è subordinato al superamento delle visite mediche e alla sottoscrizione e formalizzazione del suo contratto.“

