Lookman Atltetico Madrid, è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali: novità sulle visite mediche e non solo. I dettagli da Romano

Ademola Lookman saluta la Serie A per approdare all’Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, i Colchoneros hanno definito l’intesa totale con l’Atalanta per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano: operazione da 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Il classe ’97 ha già concordato i termini personali del contratto ed è pronto a volare in Spagna per sostenere le visite mediche.

🚨🔴⚪️ Ademola Lookman to Atlético Madrid, here we go! The agreement is in place on every detail.



€35m fixed fee, €5m add-ons to Atalanta and long term deal agreed by Lookman after decision last night.



Atlético, planning now for travel and medical next for the Nigerian. 🇳🇬 pic.twitter.com/soAS1eVVJZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

PAROLE – «🚨🔴⚪️ Ademola Lookman all’Atletico Madrid, eccoci qui! L’accordo è stato raggiunto su ogni dettaglio.

€ 35 milioni di compenso fisso, € 5 milioni di bonus per l’Atalanta e accordo a lungo termine concordato da Lookman dopo la decisione presa ieri sera.

L’Atlético sta pianificando il viaggio e le visite mediche per il nigeriano. 🇳🇬».

