Caso Lookman, punizione Atalanta solo rimandata: maxi multa a fine agosto per l’attaccante che continua a non presentarsi a Zingonia

La situazione tra Ademola Lookman e l’Atalanta si fa sempre più tesa. Con il quinto giorno consecutivo di assenza ingiustificata agli allenamenti, l’attaccante nigeriano prosegue nel suo braccio di ferro con il club, determinato a forzare la cessione all’Inter. La linea della società bergamasca, tuttavia, è chiara e ferma: per ora, nessuna azione disciplinare plateale, ma la punizione è solo rimandata. Il club non intende alzare un polverone mediatico in una fase così delicata della trattativa con i nerazzurri, ma si riserverà di agire a tempo debito.

La strategia della Dea è attendista ma risoluta. Lookman continua a essere regolarmente convocato a Zingonia, dove dovrebbe anche seguire un piano di recupero per un problema muscolare. A fine agosto, al momento della stesura delle buste paga, verranno calcolati i giorni di assenza e applicate le sanzioni del caso, che includeranno una multa salata e la trattenuta dello stipendio per il periodo non lavorato. Il messaggio è inequivocabile: l’insubordinazione non resterà impunita, ma la priorità ora è gestire la trattativa con l’Inter senza concedere ulteriori vantaggi negoziali. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il Mercato non si ferma: assalto al centravanti e all’esterno

Mentre gestisce il caso Lookman, la dirigenza atalantina lavora incessantemente sul mercato in entrata con due priorità ben definite: un nuovo centravanti e un esterno sinistro. Per il ruolo di punta, la sfida è a due e si gioca a Londra, con questo weekend che potrebbe essere decisivo. I nomi caldi sono quelli di Rodrigo Muniz del Fulham e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

Il brasiliano Muniz appare in leggera pole position. Più giovane (classe 2001), ha un potenziale di crescita maggiore e una valutazione economica leggermente inferiore, stimata intorno ai 40 milioni di euro. Mateta (classe 1997), d’altro canto, offre più esperienza internazionale e una duttilità tattica che lo renderebbe perfettamente compatibile anche in un attacco a due con Scamacca. La sua valutazione iniziale di 50 milioni potrebbe scendere a 40 più bonus. Al momento, però, sia il Fulham che il Crystal Palace non hanno ancora aperto concretamente alla cessione, ma la Dea attende sviluppi a breve.

Per la corsia mancina, l’obiettivo principale resta Diego Moreira. L’esterno belga dello Strasburgo è un profilo molto apprezzato, ma la sua valutazione di circa 30 milioni di euro impone una riflessione. La trattativa non è semplice, anche perché alle spalle del club francese c’è il “controllo” del Chelsea, proprietario della galassia BlueCo. L’Atalanta confida che, con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della fine del mercato, si possano creare le condizioni per uno sconto sul prezzo del cartellino.