Connect with us

Atalanta News

Lookman Fenerbahce, summit decisivo per chiudere: l’incontro può sbloccare la trattativa! Le ultimissime

Published

1 ora ago

on

By

Image Photo851699 scaled

Lookman‑Fenerbahce, summit decisivo in corso: l’incontro può sbloccare la trattativa e portare alla chiusura dell’affare. Le ultimissime

In casa Atalanta tiene banco il futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahçe ha presentato un’offerta concreta per l’attaccante nigeriano e sta spingendo con decisione per chiudere l’operazione. I nerazzurri sarebbero pronti a dare il via libera in caso di proposta complessiva da 40 milioni di euro, bonus inclusi.

Sul classe ’97 si è mosso anche l’Atletico Madrid, che ha effettuato un sondaggio esplorativo, ma al momento il club turco è nettamente più avanti rispetto agli spagnoli. La volontà del Fenerbahçe è chiara: affondare il colpo e portare Lookman a Istanbul già in questa sessione.

Proprio per questo, nelle ultime ore è in corso un incontro tra Atalanta e Fenerbahçe per definire i dettagli. Se verrà confermata l’offerta da 35 milioni più 5 di bonus, l’operazione è destinata a chiudersi positivamente. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News4 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×