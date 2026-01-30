Lookman Fenerbahce, summit decisivo per chiudere: l’incontro può sbloccare la trattativa! Le ultimissime

Lookman‑Fenerbahce, summit decisivo in corso: l’incontro può sbloccare la trattativa e portare alla chiusura dell’affare. Le ultimissime

In casa Atalanta tiene banco il futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahçe ha presentato un’offerta concreta per l’attaccante nigeriano e sta spingendo con decisione per chiudere l’operazione. I nerazzurri sarebbero pronti a dare il via libera in caso di proposta complessiva da 40 milioni di euro, bonus inclusi.

Sul classe ’97 si è mosso anche l’Atletico Madrid, che ha effettuato un sondaggio esplorativo, ma al momento il club turco è nettamente più avanti rispetto agli spagnoli. La volontà del Fenerbahçe è chiara: affondare il colpo e portare Lookman a Istanbul già in questa sessione.

Proprio per questo, nelle ultime ore è in corso un incontro tra Atalanta e Fenerbahçe per definire i dettagli. Se verrà confermata l’offerta da 35 milioni più 5 di bonus, l’operazione è destinata a chiudersi positivamente. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

