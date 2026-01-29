Atalanta News
Lookman Fenerbahce, interesse crescente del club turco per nigeriano: arrivano nuovi segnali
Lookman Fenerbahce, torna alla carica per il nerazzurro: spuntano nuovi sondaggi dalla Turchia, le ultimissime
Il mercato turco torna a muoversi attorno al nome di Ademola Lookman. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahçe ha effettuato nuovi sondaggi per l’attaccante dell’Atalanta, valutando la possibilità di trasformare l’interesse in una proposta concreta. Il club di Istanbul sta analizzando soprattutto i margini economici dell’operazione, consapevole del valore del giocatore.
Resta ora da capire se i contatti preliminari evolveranno in un’offerta ufficiale e con quale formula. Lookman, infatti, è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico di Raffaele Palladino, come ribadito anche dall’amministratore delegato Luca Percassi. Per questo motivo, l’Atalanta valuterà con grande attenzione ogni eventuale proposta, difficilmente accettando condizioni che non rispecchino l’importanza del nigeriano.
Non è la prima volta che il classe ’97 viene accostato alla Süper Lig: nelle scorse settimane anche il Galatasaray aveva manifestato un forte interesse. Al momento si tratta di segnali di attenzione, ma il mercato turco continua a guardare con insistenza a Lookman, considerato uno dei profili più appetibili per rinforzare il reparto offensivo.
