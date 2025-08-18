Lookman-Inter, tutto finito. L'attaccante per ora rimane alla corte dell'Atalanta - Calcio News 24

Lookman-Inter, sogno finito: l’Atalanta lo trattiene, l’Inter cambia strategia

Il tormentone di mercato che ha accompagnato l’estate nerazzurra si è ufficialmente concluso: il sogno Lookman–Inter è sfumato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha comunicato all’Atalanta di aver abbandonato definitivamente la pista che portava all’attaccante nigeriano, classe 1997. Considerato a lungo un obiettivo concreto per rinforzare il reparto offensivo, Lookman non rientra più nei piani tecnici della società milanese.

A spiegare i motivi di questa decisione è stato il giornalista Luca Marchetti, intervenuto proprio sulle frequenze di Sky: «Non serve più un attaccante esterno e questo è stato chiaramente comunicato anche all’Atalanta. La trattativa per Lookman non è decollata sia per l’elevata valutazione imposta dalla Dea, sia perché, confrontandosi con Cristian Chivu, l’Inter ha capito di dover puntare su un altro tipo di giocatore».

Il dietrofront sull’operazione Lookman ha avuto un effetto a catena. Con l’affare ormai archiviato, si sono sbloccati i contatti tra Inter e Atalanta per il trasferimento in prestito di Nicola Zalewski, in arrivo a Bergamo. Secondo Sky, se la trattativa per Lookman fosse rimasta aperta, sarebbe stato difficile trovare un’intesa per altri giocatori, proprio per la complessità del dialogo tra i due club.

Dopo una stagione brillante con l’Atalanta, nella quale ha messo in mostra tutto il suo talento e il suo impatto offensivo, Lookman resterà dunque a disposizione di Gian Piero Gasperini, salvo proposte clamorose dall’estero. L’attaccante nigeriano si conferma pedina centrale del progetto bergamasco, mentre l’Inter guarda altrove per completare la rosa.

Il cambio di rotta è chiaro: l’Inter non cerca più un esterno offensivo come Lookman, ma un profilo diverso, probabilmente un centrocampista con qualità tecniche e capacità di inserimento. Una scelta maturata anche attraverso il confronto diretto tra dirigenza e mister Chivu, sempre più coinvolto nelle decisioni strategiche di mercato.

Per i tifosi interisti, la fine dell’operazione Lookman rappresenta la chiusura definitiva di una pista che ha alimentato speranze e discussioni per settimane. Ora, tutte le attenzioni si spostano sul nuovo obiettivo, con la certezza che il nome di Lookman non sarà più al centro del mercato nerazzurro.