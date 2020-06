Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Betis della 28ª giornata

«In un derby non ci sono favoriti e la classifica non conta. Ci sono solo due squadre che hanno grandi motivazioni e vogliono fare bene in una sfida importante. Due buonissime squadre, insisto che il Betis ha un’ottima rosa».