Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato dopo la semifinale di Europa League contro il Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni:

ANALISI MATCH – «In questo match, contro questo avversario fortissimo, siamo stati molto bravi. Siamo stati anche capaci di sfruttare le nostre occasioni e di difendere nel modo giusto quando ci hanno attaccato. Loro sono stati molto più pressanti nella seconda parte. Ci hanno messo alle corde ma siamo stati bravi a resistere e ad arrivare fino alla fine vincendo. Un gran lavoro di squadra questa sera».

GRUPPO MERAVIGLIOSO – «Sono tranquillo, sono contento per i ragazzi perché è un gruppo veramente meraviglioso. E’ difficile trovare un gruppo del genere con la mentalità che hanno. Si meritano questo premio. Sapevamo che era difficile ma non avevamo paura. Ora vogliamo vincere la finale»

MANCHESTER UNITED – «Lo United ha giocato bene, è stato molto bravo a ripartire ma lo abbiamo controllato bene. E’ stata una partita equilibrata per certi versi. Loro hanno anche dominato un pò alla fine. Loro non erano così freschi mentre noi abbiamo tenuto come dovevamo».

CONDIZIONE SIVIGLIA – «Siamo molto contenti, sappiamo quanto abbiamo sofferto per arrivare fino qui. Adesso dobbiamo recuperare le forze in vista della finale. Molti giocatori non hanno giocato nel massimo della forma».