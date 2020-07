Lopez: “Atalanta troppo forte. Non ho mandato i giovani allo sbaraglio…” – VIDEO

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso con l’Atalanta

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso con l’Atalanta. Ecco le sue parole:

«Dobbiamo fare meglio queste partite, soprattutto non dobbiamo prendere gol come ci è capitato all’inizio del secondo tempo come Torino e Roma, poi diventa difficile contro grandi squadre. L’Atalanta è una squadra troppo forte per noi, non siamo stati aggressivi abbiamo fatto giocare dei giocatori che giocano poco. Nel momento in cui prepari la partita si dicono delle cose che poi bisogna fare. Vicino all’area bisogna essere sempre aggressivi. Poi l’Atalanta ti ruba palla, ma non solo a noi».

TANTI GIOVANI – «Non abbiamo tanti giocatori grandi, non è mandare una squadra allo sbaraglio. Papetti ad esempio non ha giocato».