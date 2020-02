Lopez: «Deluso. Balotelli? Tutti devono dare di più, non solo Mario» – VIDEO

Diego Lopez in conferenza stampa analizza la sconfitta rimediata contro il Napoli a causa al gol di Insigne e Ruiz

Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro il Napoli. Queste le parole del tecnico del Brescia sulla prova offerta da Mario Balotelli.

«Balotelli? Oggi tutti hanno fatto la loro gara. Tutti dobbiamo fare di più, non solo Mario. Dobbiamo farlo per il bene per il Brescia. Mancando i punti tutto sembra nero, ma bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione».