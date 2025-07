Lotito è stato dimesso dal Gemelli: il presidente della Lazio in buono stato di salute. Il numero uno biancoceleste tornato a casa dopo il ricovero

Fine dell’apprensione per le condizioni di salute di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da martedì per una serie di accertamenti. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo, confermando il buono stato di salute del presidente, che ha già potuto fare ritorno a casa.

La ricostruzione dei fatti: dal Senato al ricovero

La vicenda aveva generato preoccupazione nel pomeriggio di martedì 8 luglio, quando il presidente Lotito aveva accusato un lieve mancamento mentre si trovava a Palazzo Madama. In via precauzionale, era stato immediatamente allertato il personale sanitario e, a bordo di un’ambulanza, era stato trasferito al Policlinico Gemelli. Una volta giunto in ospedale, i medici avevano disposto il ricovero nell’Unità Coronarica per sottoporlo a un monitoraggio costante e a tutti i controlli cardiologici di routine necessari a escludere qualsiasi tipo di complicanza.

Gli esiti e il ritorno a casa

Dopo due notti trascorse in osservazione, il ciclo di esami si è concluso questa mattina con risultati rassicuranti. Lo stesso presidente, già nelle ore precedenti, aveva tenuto a precisare che non si era trattato di un malore grave e che le sue condizioni erano sempre state buone. Una volta ricevuto il via libera definitivo dai medici, ha lasciato l’ospedale. Si chiude così, con il migliore degli esiti, una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso il mondo della Lazio e quello della politica. Lotito è ora atteso da un periodo di riposo prima di riprendere a pieno regime i suoi numerosi impegni professionali e istituzionali.