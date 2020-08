Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Auronzo di Cadore

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato brevemente ai microfoni di Sky Sport della prossima stagione biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni:

«Con la squadra che abbiamo, dobbiamo dare dimostrazione di poter andare avanti in Champions League, così come ha fatto l’Atalanta quest’anno pur non potendo contare su una rosa roboante dal punto di vista dei nomi. La Lazio dovrà dimostrare tutto il proprio valore, in questo senso stiamo allestendo una squadra con giocatori che la possano rendere ancora più competitiva»