Lotta salvezza, Casazza: «Attenzione al Torino»

Fabrizio Casazza analizza la lotta retrocessione in vista della ripresa della Serie A e accende i riflettori sul Torino

Fabrizio Casazza in esclusiva a Calcionews24, analizza la lotta retrocessione in vista della ripresa della Serie A. Nel mirino il Torino, autore di un campionato al di sotto delle proprie possibilità, che potrebbe tornare a dire la sua.

«Il campionato quando ricomincerà sarà uguale per tutti, non ci sono certezze per nessuno. Credo che bisogna levarsi dalla testa quello che si è fatto fino alla sosta. Faccio l’esempio del Torino, nato con ambizioni molto diverse che si stava trovando in difficoltà. Questa sosta potrebbe invertire qualsiasi tipo di pronostico. C’è una classifica e ci sono dei punti da dover fare per salvarsi, non si può restare ancorati al passato».