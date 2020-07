Lotta salvezza, ci si gioca tutto all’ultima giornata. Così Genoa e Lecce che dopo gli ultimi 90 minuti hanno umori differenti

LE COMBINAZIONI- Il Genoa si salva se Vince contro il Verona; Il Lecce non vince contro il Parma. Il Lecce si salva se Vince contro il Parma e il Genoa non vince contro il Verona, come riportato da Goal.com.