Lotta Scudetto: Juventus e Inter sembrano destinate a darsi battaglia fino alla fine del campionato. La Champions potrebbe pesare

La lotta Scudetto sembra un affare tra Inter e Juventus. I bianconeri di Maurizio Sarri sono in testa, con 32 punti ottenuti in 12 giornate: 10 vittorie e 2 pareggi, entrambi in trasferta, contro la Fiorentina e contro il Lecce.

Grande avvio anche per l’Inter, guidata da Antonio Conte: 31 punti messi in cascina, frutto di 10 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta, proprio contro la Juve, a San Siro, per 2-1. Il testa a testa tra le due squadre sembra essere il leitmotiv di questo campionato. Analizziamo il calendario delle due contendenti fino alla sosta natalizia.

Juventus

I bianconeri ritorneranno in campo sabato alle 15, sul difficile campo dell’Atalanta. Gli uomini di Sarri saranno poi impegnati in Champions League (a qualificazione già acquisita) contro l’Atletico Madrid, ed affronteranno poi il Sassuolo all’Allianz Stadium. La Juventus poi sarà attesa da due trasferte: quella in campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi e Ciro Immobile, e quella di Champions a Leverkusen. Due partite più morbide per il finale dell’anno bianconero: in casa contro l’Udinese e in trasferta contro la Sampdoria.

Inter

Calendario fitto di impegni anche per gli uomini di Conte: sabato trasferta a Torino contro la squadra di Mazzarri e poi tappa in Repubblica Ceca per affrontare lo Slavia Praga. Triplo impegno casalingo poi per i nerazzurri: Spal e Roma in Serie A, Barcellona nell’ultima giornata dei gironi di Champions. L’Inter affronterà poi la Fiorentina al Franchi e chiuderà l’anno in casa, contro il Genoa.

L’impressione è che il testa a testa possa continuare per tutto il campionato: al momento, a fare la differenza, è il gol corale, concluso da Higuain, con il quale la Juventus ha espugnato il Meazza. Il calendario è più o meno simile: l’impegno in Champions, con i bianconeri già qualificati, potrebbe sparigliare le carte.