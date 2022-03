Lotta Scudetto Serie A: il Milan tira una volata lunga 50 giorni

Chiuso il nefasto capitolo della pausa Nazionale, fari puntati sulla Serie A e sull’appassionante lotta Scudetto

Non c’è che dire, la lotta Scudetto nella Serie A 2021/22 si preannuncia tra le più intense, incerte e appassionanti degli ultimi anni. E forse nell’intera storia del campionato italiano.

Cinquanta giorni, anzi per l’esattezza quarantanove, separano domenica 3 aprile da domenica 22 maggio, momento in cui il verdetto sarà inappellabile. Con la premessa che nessuno riesca a scalfire l’equilibrio pestando forte sui pedali in questa lunghissima volata.

Là davanti a tirare il gruppo sembra solida la posizione del Milan: tre vittorie consecutive, le prestazioni convincenti negli scontri diretti e la convinzione fondata che il gruppo di Stefano Pioli sia ormai maturo per conquistare un trofeo, anche quello più prestigioso.

I rossoneri ripartiranno lunedì sera dal Bologna, per la prima volta in stagione senza Mihajlovic in panchina. Ed è chiaramente il momento di spingere in un filotto con Torino e Genoa più agevole sulla carta rispetto al finale che avrà Lazio, Atalanta, Fiorentina e Sassuolo insieme al Verona.

Anche perché è proprio nel mese di aprile che il Napoli invece potrebbe accusare il colpo tra Atalanta, Fiorentina e Roma in rapida sequenza prima di un mese conclusivo certamente più alla portata. Ma se il distacco dalla vetta dovesse ampliarsi nelle prossime settimane, per la truppa di Spalletti potrebbe essere troppo tardi.

Chi invece si giocherà molto già da questa domenica sono invece Inter e Juve. I nerazzurri hanno finalmente conosciuto la data del recupero di Bologna, ma vivono un periodo disastroso. La sfida dell’Allianz arriva al momento giusto: rinascere o abbandonare definitivamente il trono, difficile trovare altre vie.

Idem per i bianconeri, i cui pensieri di clamorosa remuntada non permettono passi falsi. Motivo per cui un risultato diverso dalla vittoria contro gli odiati rivali cancellerebbe forse del tutto i sogni di gloria. Altrimenti, la scia per tentare il sorpasso in volata sarebbe davvero quella perfetta.