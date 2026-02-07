Lucca, brilla all’esordio con il Nottingham Forest! Subito in gol l’ex attaccante del Napoli ma non basta

Lucca, che esordio da sogno con il Nottingham Forest! Subito in gol l’ex centravanti del Napoli ma non basta. Arriva la sconfitta

Il Leeds apre la 25ª giornata di Premier League con un convincente 3-1 sul Nottingham Forest. All’Elland Road il primo tempo è completamente a tinte biancoblù: i padroni di casa dominano e chiudono la frazione sul 2-0 grazie alle reti di Bogle e dell’ex Milan e Napoli Okafor, entrambi decisivi nel dare subito una direzione chiara al match.

Nella ripresa il copione non cambia e il Leeds trova anche il terzo gol, firmato da Calvert-Lewin. Solo dopo l’ingresso in campo di Lucca il Nottingham Forest riesce a rendersi pericoloso: proprio il centravanti ex Udinese e Napoli sigla il gol della bandiera, rendendo meno pesante il passivo. In tribuna, tra gli ospiti, presente anche l’infortunato Savona.

Successo importante anche per l’Osasuna nella Liga, capace di imporsi 2-1 in casa del Celta Vigo. All’Estadio de Balaídos, la squadra di Alessio Lisci passa grazie alle reti di Budimir e Raúl García, intervallate dal momentaneo pareggio dei galiziani firmato da Iglesias su calcio di rigore. Una vittoria preziosa per consolidare la corsa degli ospiti in campionato.

