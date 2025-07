Lucca, il Napoli ha un titolare in più: subito in gol su rigore dopo la polemica ad un Udine per un penalty

Lorenzo Lucca, primo gol dal dischetto con la maglia del Napoli su rigore: dopo la polemica di Udine con Conte è pronto al passo successivo

Lorenzo Lucca ha trovato il modo migliore per iniziare la sua avventura al Napoli: segnando. E lo ha fatto dal dischetto, proprio lui che un anno fa si era attirato critiche per essersi auto-proclamato rigorista all’Udinese, sfidando le gerarchie. Stavolta, invece, è andata diversamente: i tifosi invocavano De Bruyne, ma Lucca ha preso il pallone, lo ha sistemato e lo ha scaraventato in rete con sicurezza. Subito dopo, è arrivato l’abbraccio dello stesso De Bruyne, segnale forte di fiducia e stima. Un gesto che vale più di molte parole.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il gigante azzurro si è già immerso con entusiasmo nella realtà partenopea, mostrando fame, sacrificio e corsa instancabile. In allenamento macina chilometri con passo lungo e potente, quasi da maratoneta. Napoli è il treno giusto per lui, e Lucca ne è consapevole: questa può essere la stagione della svolta, quella del salto definitivo nel grande calcio.

Antonio Conte lo ha voluto con forza, così come De Laurentiis e il ds Manna. Non come semplice riserva di Lukaku, ma come co-titolare, uno da cui aspettarsi gol e presenza dominante in area. “Sono felice per il primo gol, ma soprattutto per la vittoria — ha detto Lucca a Radio Crc —. Stiamo lavorando duramente, dobbiamo continuare a seguire il mister: ci dà tanta carica”.

L’ambiente napoletano lo ha conquistato fin da subito. “Napoli è sempre stata la mia prima scelta. Mi hanno accolto tutti benissimo, e ringrazio il mister, il presidente e il direttore per avermi voluto qui”. E tra i compagni, Lukaku è già diventato un mentore: “Gli chiedo tanti consigli, voglio imparare tutto da lui. È uno dei migliori centravanti della Serie A”.

Lucca ha le spalle larghe, e anche se è il terzo attaccante più costoso della storia del Napoli (dietro solo a Osimhen e Higuain), non mostra segni di pressione. Anzi, attacca la profondità con convinzione, un aspetto non scontato per uno della sua stazza. Il Napoli ci crede. E l’Italia pure: l’esplosione di Lucca può diventare una risorsa per tutti.