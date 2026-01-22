Napoli News
Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli!
Fumata bianca per la cessione di Lorenzo Lucca. Il possente centravanti del Napoli saluta la Serie A dopo pochi mesi per approdare al Nottingham Forest. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare è concluso: il giocatore si trasferisce in Inghilterra con la formula del prestito oneroso corredato da un’opzione di riscatto che, bonus inclusi, può raggiungere i 40 milioni di euro. L’ex Ajax è atteso oltremanica già oggi per le visite mediche di rito.
🚨🌳 Lorenzo Lucca to Nottingham Forest, here we go! Loan deal from Napoli for initial €1m loan fee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026
Buy option clause not mandatory worth up to €40m package.
Lucca, set to travel today to England to join #NFFC. pic.twitter.com/O4B6LiXV97
