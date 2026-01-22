Connect with us

Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli!

2 ore ago

Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli! Accordo chiuso tra le parti: ecco le cifre e la formula dell’operazione

Fumata bianca per la cessione di Lorenzo Lucca. Il possente centravanti del Napoli saluta la Serie A dopo pochi mesi per approdare al Nottingham Forest. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare è concluso: il giocatore si trasferisce in Inghilterra con la formula del prestito oneroso corredato da un’opzione di riscatto che, bonus inclusi, può raggiungere i 40 milioni di euro. L’ex Ajax è atteso oltremanica già oggi per le visite mediche di rito.

PAROLE – «🚨🌳 Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, eccoci qui! Prestito dal Napoli per una commissione iniziale di € 1 milione.
Clausola di opzione di acquisto non obbligatoria per un valore massimo di € 40m di pacchetto.
Lucca, oggi partirà per l’Inghilterra per unirsi #NFFC».

