Lucescu, nuova avventura in panchina: sarà il tecnico della Dinamo Kiev

Nuova avventura in Ucraina per Mircea Lucescu che è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Dinamo Kiev

Tra una settimana Mircea Lucescu spegnerà 75 candeline ma il regalo gli è arrivato in anticipo. Oggi, infatti, è diventato il nuovo allenatore della Dinamo Kiev. Lucescu torna quindi in Ucraina dove ha passato un bel pezzo della sua carriera sulla panchina dello Shakhtar.

Queste le parole del tecnico: «Mi mancava l’Ucraina. Volevo tornare in questo paese, dove ho ottenuto dei risultati positivi. Qui ho avuto un ottimo rapporto con i tifosi. Sono grato al destino per essere venuto in un club con grandi tradizioni e con giocatori di talento. Sono sicuro che insieme lavoreremo in maniera fruttuosa. Credo che qui saranno soddisfatti del mio lavoro e dei risultati che otterrò alla guida della Dinamo. Sono grato per la fiducia concessami dal presidente e dai tifosi».