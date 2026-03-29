Lucescu, che paura! Malore in ritiro con la Romania, ma arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. Ecco come sta il tecnico

Momenti di forte apprensione in Romania per Mircea Lucescu, commissario tecnico della nazionale rumena, colto da un malore durante il ritiro della selezione. Secondo le ricostruzioni pubblicate oggi dai media rumeni, il tecnico di 80 anni si è sentito male prima dell’allenamento, ha perso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza allo Spitalul Universitar di Bucarest dopo l’intervento dei soccorsi. Le fonti locali parlano di un intervento rapido dello staff medico presente sul posto e dell’arrivo di due equipaggi SMURD, che hanno consentito di stabilizzare il tecnico poco dopo il malore.

La federazione rumena rassicura, ma Lucescu resterà sotto osservazione

Le notizie più importanti riguardano però il quadro clinico immediato. Secondo quanto riportato da Digi Sport e da altri media rumeni che citano fonti federali e ospedaliere, le condizioni di Lucescu sono considerate stabili, anche se il tecnico resterà sotto osservazione per alcuni giorni e non seguirà la squadra nel prossimo impegno.

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Un momento delicato dopo il recente record e con il futuro già in discussione

Il malore arriva pochi giorni dopo un altro passaggio simbolico della sua carriera: la stampa internazionale e romena ha infatti ricordato che Lucescu è appena diventato il commissario tecnico più anziano ad aver guidato la Romania in una gara ufficiale, a 80 anni. Intanto, sullo sfondo, continuano a circolare anche voci sul possibile futuro della panchina rumena, con il nome di Gheorghe Hagi spesso evocato come possibile successore, anche se su questo punto non risultano annunci ufficiali della federazione