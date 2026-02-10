Como, parla il ds Ludi: «Fabregas? Solo un pazzo non metterebbe gli occhi su di lui. È un fuoriclasse»

Carlo Ludi ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como. Le dichiarazioni

Carlo Ludi ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida tra Napoli e Como, analizzando la prestazione dei lariani e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La nostra idea è quella di crescere di settimana in settimana, con una cultura organizzativa. Dove arriveremo non lo possiamo sapere, anche perché l’ambizione di questo club è illimitata. Tutte le volte che raggiungiamo un obiettivo spostiamo l’asticella un po’ più in là, è questa la nostra mentalità».

FABREGAS – «È normale che sia nelle idee di tante. È successo anche dall’estero. Solo un pazzo non metterebbe gli occhi su di lui. È un fuoriclasse, lo è stato da calciatore e forse lo è ancora di più come allenatore. Siamo allineati con il nostro allenatore come percorso, anche per il futuro prossimo».