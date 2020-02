Ludogorets Inter, 14 “milioni” di motivi per vincere in Europa League

Ludogorets Inter, questa sera i nerazzurri scenderanno in campo. In ballo 14 milioni (più eventuali incassi) in caso di vittoria del trofeo

La vittoria finale frutterebbe 14 milioni di soli premi elargiti dall’Uefa, senza contare gli introiti derivanti dagli incassi. L’Inter deve assolutamente provarci, anche se non sarà un gioco da ragazzi: la Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la possibilità per la squadra di Conte di arrivare fino in fondo in Europa League: un obiettivo concreto, da non snobbare assolutamente.