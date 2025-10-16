Luis Enrique ricorda: «Con i miei giocatori non voglio correre questo rischio. Vi spiego» - Calcio News 24

Luis Enrique e il PSG: «Non voglio correre rischi con la salute dei giocatori». La situazione

Alla vigilia della sfida contro lo Strasburgo, valida per l’ottava giornata di Ligue 1, Luis Enrique si è portato dietro grande cautela nella gestione della sua squadra. Il tecnico spagnolo ha parlato in conferenza stampa del momento delicato dal punto di vista fisico, spiegando chiaramente che la priorità è preservare la salute dei giocatori.

Tra gli assenti già confermati c’è Ousmane Dembélé, fermo da tempo per una lesione all’ischio destro. «Non so quanti giorni ancora dovrà restare fuori», ha ammesso Luis Enrique, lasciando intendere che solo gli allenamenti diranno l’evoluzione. Il recupero sarà valutato passo dopo passo, senza forzare i tempi.

Anche Fabián Ruiz e João Neves restano fuori lista per il momento, ancora in fase di riabilitazione. Non mancano però segnali incoraggianti: Désiré Doué e Marquinhos mostrano condizioni tali da poter tornare utili. «Il comunicato medico è utile, ma il campo spesso racconta un’altra storia», ha aggiunto Luis Enrique. «Voglio ascoltare i miei giocatori, sentire le loro sensazioni, capire chi è pronto».

In merito alle recenti polemiche sugli aspetti extra‑campo, in particolare il caso Barcola, Luis Enrique ha preso una posizione netta: «Non mi interessano le voci esterne. Il mio unico obiettivo è il gruppo, la squadra, la forma fisica dei miei atleti». Una chiusura decisa verso tutte le distrazioni che possono sviare l’attenzione.

Focalizzandosi invece sul contesto sportivo, l’allenatore del PSG ha riconosciuto che la ripresa dopo la sosta non è mai facile. «Strasburgo è una squadra ben organizzata, ci aspetta un incontro complicato. Noi vogliamo gestire il gioco ed essere dominanti: è la nostra mentalità», ha dichiarato con determinazione. Luis Enrique ha sottolineato l’importanza di avere equilibrio, ritmo e coraggio in un momento in cui il calendario è fitto e le variabili fisiche contano più che mai.

Con queste dichiarazioni, Luis Enrique ribadisce che il suo approccio sarà sempre improntato alla prudenza: nessuna fretta, nessun rischio inutile, ma una gestione attenta che tenga conto delle condizioni reali dei suoi giocatori. Il tecnico è pronto a fare le scelte giuste, con lo sguardo fisso sull’obiettivo: il successo che passa per la cura del benessere della squadra.

