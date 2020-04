Luis Alberto: «Basta giocare la Supercoppa in Arabia, piuttosto sul campo della Juve»

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio commentando la stagione in corso e la Supercoppa Italiana

Svolta – «Dopo Lazio-Atalanta. Quella settimana venivamo da tre partite ed è la settimana che ha cambiato tutto. Avevo detto che se avessimo fatto punti in tutte le partite saremmo andati avanti in classifica. Quando tutto gira nel verso giusto alcune partite le vinci come è successo a Cagliari. La squadra è da tre anni insieme è cambiata tanto, il mister conosce la squadra. Alla fine siamo una famiglia in campo e questo deve essere fino alla fine per raggiungere i nostri obiettivi».

Supercoppa – «Riyad non mi ha dato nessuna emozione. Abbiamo alzato la Supercoppa ma quando gioco così non mi piace, preferisco giocare sul campo della Juve piuttosto. Il calcio è dei tifosi, i tuoi e quelli dell’altra squadra, ti fa sentire un’adrenalina differente. Quando è finita la partita è stato tutto strano. È qualcosa che si fa più per i soldi che per il calcio».