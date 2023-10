Luis Alberto: «La Lazio per me è tutto»

Le parole di Luis Alberto, centrocampista della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Sassuolo

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo. di seguito le sue parole.

PARTITA – «Non so se è la miglior gara della stagione. Oggi era importante fare tre punti per recuperare in classifica e l’abbiamo fatto. Potevamo fare 3-4 gol in più ma l’importante sono i punti presi e il non aver subito reti, cosa che ci dà fiducia»

PRIMO GOL CON LA FASCIA DA CAPITANO – «Sono tutti speciali i gol, l’importante è aver preso i tre punti e sono felice di questo».

LEADER – «La Lazio per me è tutto, ho avuto momenti buoni e meno buoni. L’età mi aiuta a divertirmi di più, la mia famiglia è qui ed è la cosa più importante».

SOSTITUZIONI – «Non mi piacciono, non mi sono mai piaciute. Soprattutto quando mi sto divertendo».

