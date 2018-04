Lazio stellare con la doppia doppia di Luis Alberto

Il primo in Serie A a andare in doppia cifra sia di gol sia di assist è Luis Alberto della Lazio

Nel basket si parla di doppia doppia quando un cestista riesce ad andare in doppia cifra in due delle statistiche principali, siano esse rimbalzi o punti o assist o recuperi o stoppate. Nel calcio il termine ancora non esiste, ma è possibile traslarlo per quei calciatori che centrano la doppia cifra sia per i gol sia per gli assist. È il caso di Luis Alberto, centrocampista offensivo della Lazio che ieri sera ha centrato la sua personale doppia doppia. Ha messo a segno due gol e un assist nella vittoria contro la Fiorentina ed è salito a undici reti e a dodici assist.

Luis Alberto è il primo calciatore di Serie A a riuscire in questa impresa. Negli anni scorsi il primo a rompere il muro della doppia doppia era spesso Lorenzo Insigne del Napoli, quest’anno è salito in cattedra lo spagnolo. Il giocatore della Lazio era già a più di dieci assist, ma ha arrotondato il tutto con il calcio d’angolo per il momentaneo due a due di Caceres. Per non farsi mancare niente, ecco la doppietta su punizione e su azione per il successo finale. Si parla tanto di Immobile, ma Luis Alberto è decisivo nella stagione pazzesca della Lazio.