Diretta gol Serie A, 33ª giornata live: i risultati in tempo reale

Serie A live 2017/2018, 33ª giornata: le partite di oggi in tempo reale

Serie A 2017/2018 subito in campo nuovamente per la 33ª giornata di campionato, turno infrasettimanale che parte subito forte con l’Inter, da tre partite a corto di vittorie, in campo contro un Cagliari che vuole chiudere definitivamente i conti salvezza. Un anticipo destinato soltanto a fare da aperitivo ad un turno che potrebbe riservare parecchie sorprese…

Mercoledì pomeriggio il Benevento, ormai con un piede in B, sfida l’Atalanta, poi alla sera la Juventus capolista va in casa del Crotone per cercare quella che, sulla carta, dovrebbe essere una vittoria semplice, mentre il Napoli inseguitore ospita l’Udinese, reduce da nove sconfitte di fila in campionato. La Roma ospita un Genoa già salvo, mentre sempre in zona Champions la Lazio gioca in casa dell’ostica Fiorentina ed il Milan va a giocare a Torino contro i granata: altro impegno complicatissimo. Verona-Sassuolo può valere tanto in ottica salvezza, così come Spal-Chievo. La Sampdoria attende il Bologna.

Diretta gol Serie A, le partite di oggi in tempo reale

CROTONE-JUVENTUS

18 aprile, ore 20.45

NAPOLI-UDINESE

18 aprile, ore 20.45

ROMA-GENOA

18 aprile, ore 20.45

FIORENTINA-LAZIO

18 aprile, ore 20.45

TORINO-MILAN

18 aprile, ore 20.45

SAMPDORIA-BOLOGNA

18 aprile, ore 20.45

SPAL-CHIEVO

18 aprile, ore 20.45

VERONA-SASSUOLO

18 aprile, ore 20.45

BENEVENTO-ATALANTA

18 aprile, ore 18

INTER-CAGLIARI 1-0

Partenza fulminea dell’Inter, consapevole della grande importanza di una gara da non sbagliare in chiave Champions League. E la squadra di Spalletti trova subito il modo per sbloccare la sfida contro il Cagliari. Al 3′ l’ottimo Cancelo batte il calcio di punizione verso il centro dell’area per Icardi, il quale non riesce ad impattare la sfera: il movimento dell’attaccante argentino disorienta Cragno e permette al pallone di entrare in rete. Nerazzurri avanti, sardi già al palo dopo meno di cinque minuti. Inter vicina al raddoppio con Gagliardini (poi uscito per infortunio, al suo posto Borja Valero) qualche minuto dopo: Cancelo crossa sul primo palo per l’ex Atalanta, il quale colpisce di testa in torsione e manda a lato per questione di centimetri. Sospiro di sollievo per Cragno, che poi rischia anche al 20′, quando Karamoh al volo colpisce in pieno la traversa.

INTER-CAGLIARI: LA DIRETTA LIVE E LE PAGELLE.

TABELLINO

MARCATORI: pt 3′ Cancelo.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Lisandro, Vecino, Ranocchia, Borja Valero, Eder, Santon, Dalbert, Candreva, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti

CAGLIARI (3-4-3): Cragno; Romagna, Andreolli, Castán; Padoin, Ioniță, Cossu, Miangue; Giannetti, Céter, Sau. A disposizione: Crosta, Rafael; Ceppitelli, Faragò, Kouadio, Lykogiannīs, Pisacane; Caligara, Tetteh; Han, Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli