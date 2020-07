Luis Alberto: «Oggi dobbiamo vincere per il sogno scudetto»

Intervistato da Dazn, Luis Alberto ha parlato del sogno scudetto e della sfida di questa sera contro il Milan

Il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, si è così espresso nel pre partita contro il Milan:

«Stiamo avendo un pò di sfortuna tra infortuni e squalificati. Oggi tocca a me stare più avanti. Stiamo comunque facendo bene, oggi dobbiamo ottenere i tre punti. Quando abbiamo incominciato il campionato, non pensavamo allo scudetto. Se non vinciamo oggi, il sogno scudetto si complica».