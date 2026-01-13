Luis Enrique amaro per l’eliminazione dalla Coppa di Francia: «Risultato ingiusto, abbiamo dominato! Addio Triplete? Non era un nostro obiettivo, vorrei…»

Luis Enrique amaro per l’eliminazione dalla Coppa di Francia: le parole del tecnico spagnolo dopo il KO del PSG contro il Paris FC

Nonostante la dolorosa eliminazione dalla Coppa di Francia avvenuta agli ottavi di finale per mano dei rivali cittadini del Paris FC, Luis Enrique ha scelto di non drammatizzare, difendendo a spada tratta la prova offerta dalla sua squadra. Il tecnico del Paris Saint-Germain, pur non nascondendo l’evidente amarezza per il risultato finale, ha analizzato con lucidità il derby perso per 0-1, deciso dalla rete dell’esterno offensivo Jonathan Ikoné, fantasista francese con un recente passato in Serie A tra le fila di Fiorentina e Como.

L’allenatore asturiano ha respinto le critiche, definendo la gara dei suoi uomini completa sotto ogni punto di vista e sottolineando la netta supremazia territoriale esercitata dai Campioni d’Europa in carica. Secondo la visione dell’ex Commissario Tecnico della Spagna, il calcio si è dimostrato ancora una volta uno sport ingiusto e imprevedibile, capace di punire una formazione che ha dominato il gioco dall’inizio alla fine, definendo l’esito del match come un evento “strano” rispetto a quanto prodotto in campo.

Guardando agli obiettivi stagionali, il mister dei Rouge-et-Bleu ha dovuto incassare l’addio al sogno “Triplete”. Pur ammettendo il grande dispiacere per l’uscita prematura da una competizione storica e molto sentita dal club parigino, Enrique ha ribadito con fermezza un concetto chiave: la sconfitta va accettata, ma è preferibile cadere offrendo una prestazione di alto livello e dominando l’avversario, piuttosto che perdere per demeriti tattici o mancanza di gioco.

AMAREZZA – «Penso che sia molto facile parlare di questa partita: è stata una partita molto completa da parte nostra, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e abbiamo dominato la partita, non vedo alcun problema. Se guardi il risultato, forse, ma da quello che ho visto, durante tutta la partita, siamo stati molto superiori. Il calcio è così, non è giusto. Devi saper perdere e in questo caso è chiaro che per noi è un risultato così strano».

NIENTE TRIPLETE – «Non era il nostro obiettivo (quello farsi eliminare dalla Coppa di Francia, n.d.r.) perché è una competizione che ci piace, dobbiamo accettarlo. Se dovessi perdere delle altre partite, vorrei che fosse in questo modo».