Luis Enrique resta al Psg? Annuncio importante dell’allenatore sul suo futuro, ecco cosa succederà a fine stagione

Luis Enrique rimane al Psg? Annuncio dell’allenatore riguardante il suo futuro, cosa ha detto e cosa accadrà a fine stagione

In un mondo del calcio dove le panchine scottano e i contratti spesso valgono meno della carta su cui sono scritti, c’è chi sceglie la via della stabilità e dell’appartenenza. Luis Enrique, l’allenatore del Paris Saint-Germain, ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro a tutto l’ambiente, spazzando via in un colpo solo qualsiasi speculazione sul suo futuro. Interrogato dai media circa le prospettive per la prossima stagione, il tecnico non ha usato giri di parole.

La dichiarazione: “Sono felicissimo”

“Sono così felice al Paris Saint-Germain. Ici c’est Paris!”. Poche parole, ma pesanti come macigni. L’ex Commissario Tecnico della Spagna ha scelto di chiudere il suo intervento citando il celebre motto della tifoseria parigina. Un segnale inequivocabile di connessione con la piazza e con la dirigenza. Luis Enrique sembra aver trovato all’ombra della Tour Eiffel l’habitat ideale per sviluppare le sue idee di calcio totale.

Un progetto a lungo termine

Le parole di “Lucho” confermano la solidità del progetto avviato dal presidente Nasser Al-Khelaifi. Dopo anni di spese folli e collezioni di figurine, il PSG ha deciso di affidarsi a un “architetto”. Luis Enrique è stato scelto proprio per costruire una mentalità vincente che vada oltre i singoli. La sua felicità dichiarata pubblicamente suggerisce che la sintonia con il direttore sportivo Luis Campos è totale. Il tecnico si sente al centro del villaggio.

Sirene spente

Questa presa di posizione allontana definitivamente le sirene che, ciclicamente, volevano l’allenatore nel mirino di top club di Premier League o suggestivi ritorni nella Liga. Luis Enrique resta a Parigi, e lo fa con il sorriso. Per i tifosi del PSG questa è la garanzia migliore per guardare al futuro con ottimismo.