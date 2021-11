Luis Enrique: «Ruiz out? Lo conosco perfettamente, ma posso convocarne 25»

Luis Enrique, ct della Spagna, ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell’esclusione dalla lista dei convocati di Fabian Ruiz

FABIAN RUIZ OUT – «Lo conosco perfettamente, è stato con noi all’ultimo Europeo. Sta bene, ora sta agendo da play con il Napoli che è primo in Serie A, giocando quasi tutte la partite. Lo conosco perfettamente, ma posso convocare 25 giocatori e non voglio parlare di chi non c’è. Ho parlato con Fabian in privato e le porte della Nazionale sono sempre aperte, non ho molto altro da dire in verità».