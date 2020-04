Luiz Felipe: «Barcellona? Certe voci fanno piacere ma voglio scrivere la storia alla Lazio»

Luiz Felipe ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Globoesporte. Queste le parole del terzino biancoceleste

FUTURO E VOCI DI MERCATO – «In questo momento senza partite finiamo per leggere tante notizie e ho visto che sono usciti alcuni articoli su questi presunti interessi di Manchester City e Barcellona. Certo, ti rende felice e orgoglioso perché, in un modo o nell’altro, è un segno che il lavoro viene svolto bene e le persone lo hanno seguito e apprezzato. Chiunque mi conosca sa che sono un ragazzo calmo e molto concentrato. Cerco di non pensarci troppo per non perdere la concentrazione sul presente. Il mio obiettivo ora è di continuare ad allenarmi duramente per essere ben preparato al ritorno delle gare. Possiamo fare la storia e voglio lasciare il mio nome nella storia del Lazio»