Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari

Lukaku, il caso in casa Napoli continua: alla ripresa degli allenamenti di oggi il belga è ancora in patria. Le ultime

Il “caso Lukaku” continua a tenere banco e, nonostante le sensazioni positive filtrate nelle ultime ore, la situazione resta tutt’altro che risolta. Il centravanti belga non ha ancora fatto rientro in Italia e non sarà presente alla ripresa degli allenamenti, contrariamente a quanto richiesto dal club. Come riportato da Massimiliano Ugolini su SkySport24, la società si aspettava di rivederlo oggi a Castel Volturno, primo giorno di lavoro dopo la pausa.

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La posizione del Napoli è rimasta rigida fin da venerdì, quando Lukaku ha deciso di non rientrare nonostante l’impossibilità di rispondere alla convocazione del Belgio per le amichevoli internazionali. Una scelta motivata dal desiderio di ritrovare la miglior condizione fisica in vista del finale di stagione. Resta ora da capire quali provvedimenti adotterà il club: nei giorni scorsi si era parlato di ultimatum e di una possibile multa in caso di assenza ingiustificata, ma al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale né all’entourage del giocatore né all’esterno.

L’ipotesi di misure drastiche viene considerata un’extrema ratio, da valutare solo se non si dovesse trovare un accordo definitivo sulla gestione del rientro. Per questo i contatti tra le parti non si sono mai interrotti: il dialogo resta costante, con l’obiettivo di conciliare le esigenze dello staff tecnico con quelle dell’attaccante. La priorità del Napoli è evitare una rottura e riportare Lukaku nelle migliori condizioni possibili, ma il tempo stringe. La data di oggi, martedì 31 marzo, segna uno snodo cruciale della vicenda: alla ripresa degli allenamenti, il belga non sarà tra i presenti.

