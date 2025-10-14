Lukaku, denuncia choc: «Estorsioni familiari, il funerale di papà non si terrà in Belgio». I due fratelli indignati dopo la scomparsa del genitore

Un dramma familiare che si consuma nel dolore del lutto. Con un post congiunto sui social media, Romelu e Jordan Lukaku hanno gettato un’ombra di tristezza e indignazione sulla scomparsa del loro padre, l’ex calciatore Roger. L’attaccante del Napoli e suo fratello hanno denunciato apertamente i dissidi che stanno impedendo loro di dare al genitore l’ultimo saluto desiderato, parlando di un vero e proprio sabotaggio.

Roger Lukaku è deceduto il 28 settembre a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. I figli avrebbero voluto riportare la salma in Belgio per celebrare il funerale a Bruxelles, ma i loro sforzi sono stati vanificati da decisioni prese in Africa. «A causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, le esequie non si terranno in Belgio», hanno scritto.

I due fratelli non hanno usato mezzi termini, puntando il dito contro alcuni parenti e parlando di presunte «estorsioni da parte di alcuni membri della famiglia» che avrebbero complicato la situazione. La frustrazione è palpabile, mista alla convinzione che il padre non avrebbe mai tollerato un simile comportamento. «Se nostro padre fosse ancora tra noi, non lo avrebbe mai accettato!», continuano, esprimendo il dolore per non poterlo accompagnare «dignitosamente nel suo ultimo riposo».

Il loro messaggio suggerisce una rottura insanabile e la scoperta di verità dolorose. «Abbiamo capito perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Alcune persone hanno voluto sabotare questo».

Il post, firmato da Romelu, Jordan e dai loro figli, si chiude con un toccante addio: «Che Dio benedica la tua anima, Papà. Ti amiamo». Una conclusione amara per una vicenda che, oltre al dolore della perdita, svela le profonde tensioni di una famiglia spezzata.

