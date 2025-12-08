Lukaku Napoli, buone notizie per quanto riguarda il belga: ecco quando il giocatore dovrebbe ritornare in panchina

Lukaku Napoli: il gigante belga pronto a guidare il rilancio azzurro in Champions. Il giocatore dovrebbe rientrare a disposizione contro il Benfica

Il Napoli continua il suo momento positivo, con una striscia di vittorie che ha rilanciato le ambizioni della squadra partenopea. Massimo Ugolini, in diretta a Sky Sport, ha analizzato lo stato di forma degli azzurri, sottolineando come questi “15 giorni di Napoli” abbiano rappresentato un vero e proprio turning point per la squadra. Dopo qualche perplessità iniziale post-sosta, il Napoli ha inanellato cinque successi consecutivi, passando dall’Atalanta alla Juventus, senza dimenticare gli impegni di Coppa Italia e la prossima sfida di Champions League contro il Benfica.

In questo contesto emerge la centralità di giocatori chiave e, in particolare, il ruolo di Romelu Lukaku. Il gigante belga, arrivato in estate con grandi aspettative, sta trovando la continuità necessaria per incidere in maniera determinante. Lukaku è chiamato a guidare l’attacco azzurro nei momenti decisivi, sia in campionato che in Europa, e la sua presenza fisica e tecnica rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie. La sua capacità di finalizzare le azioni e di essere punto di riferimento per i compagni è già emersa in alcune partite chiave della stagione.

Secondo Ugolini, il Napoli arriva al prossimo impegno europeo con un carico di fiducia straordinario. La vittoria sulla Juventus ha confermato la solidità del gruppo, nonostante le difficoltà legate alle assenze e alla lista degli indisponibili che continua ad allungarsi. Giocatori come David Neres e Lang hanno dato un contributo fondamentale: Neres ha segnato il gol vittoria contro la Roma e fornito l’assist decisivo contro la Juventus, partecipando a quattro reti complessive negli ultimi incontri. La squadra ha dimostrato grande spirito di adattamento, un fattore che sarà determinante anche per Lukaku Napoli nella gestione delle sfide più delicate.

Domani il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, prima della partenza per Lisbona, dove affronterà il Benfica di Mourinho. La partita si prospetta decisiva: un successo permetterebbe agli azzurri di consolidare il passaggio del turno e rafforzare ulteriormente il morale del gruppo. In questo contesto, Lukaku sarà chiamato a confermare il suo ruolo di leader offensivo, sfruttando la fisicità, l’esperienza e il fiuto del gol che lo contraddistinguono.

In sintesi, il Napoli affronta la sfida europea con entusiasmo e fiducia, pronto a capitalizzare i successi recenti. Con Lukaku al centro dell’attacco e una squadra motivata, gli azzurri puntano a confermare il periodo positivo e a consolidare la propria presenza ai vertici sia in Italia che in Champions League.