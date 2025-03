Lukaku: «Conte mi ha cambiato, Napoli è uno stimolo. Inter? Mai odiata, sullo scudetto…»

Le parole di Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, sulla sua stagione con il club azzurro e sul rapporto con Antonio Conte

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport.

CONTE – «È un gioco di adattamenti, qui in Italia la preparazione della partita è molto più importante che da altre parti. E questo rende tutto più interessante… Prima di conoscere Conte odiavo giocare spalle alla porta. Al Chelsea lui fu molto chiaro: “Se non migliori questo aspetto non puoi giocare con me”. Zero alternative. Lo devo ringraziare perché quello che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità».

DIFENSORI PIU’ FORTI – «Sono bei duelli. Mi viene da dire Hien. E Bremer, Bremer è un bell’animale».

INTER – «Io non ho mai odiato l’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io».

DUELLO SCUDETTO CON L’INTER – «E con l’Atalanta e la Juve, che è a meno sei».

NAPOLI – «È davvero stimolante, qui a Napoli tutto mi riporta alla squadra, alla passione. Il magazziniere tifa Napoli, il cuoco e gli impiegati anche. L’energia che la gente trasmette è incredibile». Arriva anche spalle alla porta».