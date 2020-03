Lukaku non si ferma mai: Conte lo vuole in forma da subito

L’Inter ha studiato un piano personalizzato per Romelu Lukaku per consentire al belga di rimanere in forma smagliante

Nelle storie Instagram dei giorni scorsi Romelu Lukaku ha mostrato un fisico statuario. Il belga sta seguendo alla lettera gli ordini di Conte e del suo staff e ora che è tornato in Belgio dalla sua famiglia il discorso non cambia.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, con lui c’è anche il suo fisioterapista e quindi anche a Bruxelles le giornate saranno fatte di allenamento e dieta ferrea. Il suo allenamento milanese prevedeva ogni giorno: cyclette, Tecar e la camera iperbarica, che servivano a rimettere i muscoli e a velocizzare il recupero. Ora dovrà farne a meno ma si allenerà ogni giorno per circa due ore. Tra gli esercizi che gli sono stati assegnati anche quello dell’elastico, importante per tirare i muscoli.

Dieta? Il nutrizionista Pincella ha cambiato la sua alimentazione senza fargli perdere peso e potenza. Verdure e pesce c’erano sempre. A Milano il cibo gli veniva portato a casa ora dovrà fare da sé.