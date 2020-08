Lukaku, numeri impressionanti con l’Inter: nel mirino c’è Ronaldo il “Fenomeno”

I numeri di Romelu Lukaku con l’Inter sono semplicemente straordinari: il belga ora punta Ronaldo il “Fenomeno”

Lukaku sta vivendo una stagione incredibile e i numeri sono lì a testimoniarlo. Il belga viaggia alle medie dei migliori bomber del Vecchio Continente, con gli stessi gol di Messi e Sterling, uno in più di Mbappé. Gli unici ad altezza siderale sono Lewandowski e CR7, ma poi ecco il centravanti interista.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Lukaku ha realizzato 31 gol in stagione e ha l’obiettivo doppio di giocare altre due partite in questa folle estate e provare a prendere Ronaldo, che al primo anno di Inter chiuse a 34 e alzò anche la Coppa Uefa.

Ma non ci sono solo i gol: Lukaku è tanto altro, come ha sempre sostenuto chi considerava (a ragione) il belga un universo distante milioni anni luce dal predecessore Mauro Icardi, che per la cronaca quest’anno ha segnato per adesso 20 reti, ben 11 meno del belga. Contro Getafe e Leverkusen Big Rom ha giocato una valanga di palloni, dimostrandosi ancora una volta un pivot capace di assistere i compagni e sfondare gli avversari diretti.