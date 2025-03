Lukaku Raspadori, le punte di Conte per la rincorsa Scudetto: l’intesa è ottima e la Fiorentina è ko (ma non chiamatela LuRa) – le pagelle

Lukaku Raspadori, le pagelle della coppia d’attacco del Napoli: l’intesa tra i due è vincente, sono l’arma in più di Conte per la corsa allo Scudetto

Mettiamo subito una cosa in chiaro: non la chiameremo mai LuRa (perchè non vuol dire niente, ma temiamo sia già diventata una cosa), ma l’intesa Lukaku Raspadori può essere l’arma in più per la corsa Scudetto del Napoli di Conte. I due sono decisivi nella vittoria contro la Fiorentina: un gol a testa, assist del belga per l’ex Sassuolo che dal canto suo è al terzo gol in quattro partite nelle ultime uscite. Ieri potevano essere anche di più, ma un po’ De Gea, un po’ qualche sbavatura non l’hanno permesso. Di seguito le loro pagelle.

LUKAKU

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Il gol sarà un minimo casuale, ma lui era lì e segna dopo oltre un mese. L’assist a Raspadori è da applausi, come la partecipazione al gioco».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Interrompe il digiuno dopo 5 partite: 10 gol, 80 in Serie A. Ispira Jack e sono 8 assist, ma anche Spina e Raspa. Super partita da uomo-sponda, rifinitore e bomber: solo briciole per Pablo Marì».

TUTTOSPORT 7.5 – «Un gol, un assist, un’infinità di duelli vinti e diversi compagni liberati al tiro. Una partita praticamente perfetta».

IL MATTINO 7.5 – «Torna al gol dopo 43 giorni: facile, sì, ma intanto era lì. E poi il tempo perfetto nell’assist per il 2-0. Pronto, rapace ad anticipare il recupero di Pablo Mari. Il duello con il centrale è tosto, ma sono tante le circostanze nelle quali è il centravanti ad avere la meglio, facendo salire i compagni, alzando tanto l’indice di pericolosità».

RASPADORI

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Bel gol con l’aiuto di Pongracic, belli i movimenti a liberarsi dei difensori. Altre tre occasioni: De Gea para, lui non è letale».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Terzo gol in 4 partite dopo averne sbagliati un paio. Impatto decisivo da punta vera, sempre pericoloso e nel vivo. Centesima con il Napoli ben festeggiata».

TUTTOSPORT 7 – «Spreca un’occasione a inizio partita, ma si fa perdonare con diverse buone giocate e soprattutto con il secondo gol del Napoli».

IL MATTINO 6.5 – «Sprecone. Perché di occasioni ne ha, eccome. Poi realizza il 2-0 nel momento in cui i viola alza il baricentro. Tempestivo. Sbaglia in avvio uno contro uno con De Gea, poi in diagonale si esalta il portiere viola. È sempre lì, prende il tempo sia a Ranieri sia a Comuzzo, ma non riesce a trovare il contatto con la porta».