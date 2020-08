Lukaku ricorda: «Un anno fa firmavo per questo bellissimo club»

Romelu Lukaku ha celebrato l’anniversario del suo approdo all’Inter tramite i suoi canali social – FOTO

Un anno fa a quest’ora l’Inter accoglieva tra le sue fila Romelu Lukaku, rinforzo estivo voluto fortemente da Conte e inseguito per tutta l’estate.

Il centravanti belga ha ricordato questo giorno speciale per lui e per il club nerazzurro attraverso i suoi profili social. «Un anno fa firmavo per questo bellissimo club» ha scritto Big Rom riproponendo le immagini che lo ritraggono al momento della firma con Steven Zhang e nella sala dei trofei nerazzurri.