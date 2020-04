Lukaku torna a Milano e ritrova Lautaro: ecco gli obiettivi della Lu-La

Lukaku tornerà oggi a Milano e troverà Lautaro Martinez, suo compagno d’attacco e vicino di casa: ecco l’obiettivo della coppia

Lukaku torna a Milano ed è pronto ad abbracciare (virtualmente) Lautaro Martinez. I due hanno fatto coppia tutto l’anno e, se la stagione ricomincerà, avranno di fronte a loro un mare di obiettivi da centrare. Ci sono Juventus e Lazio da rincorrere, perché lo scudetto è lontano ma mollare non è certo una voce ammessa nel vocabolario di Antonio. C’è un’Europa League che ora come ora non può non stuzzicare. C’è anche la possibilità di diventare la coppia-gol del millennio interista.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, Lukaku è il debuttante interista in A che ha fatto più gol negli ultimi 70 anni, ha segnato in tutte le competizioni ed è arrivato a 23 reti totali. Lautaro ha 16 gol. Insieme i due hanno riempito il bottino offensivo dell’Inter: su 74 gol, 39 sono loro, più della metà. Dal 2000 a oggi, infatti, pochi hanno segnato più di loro in una sola stagione.

Se si considera la Serie A hanno fatto meglio solo Vieri e Recoba nel 2002-2003 con 31 gol. Se la stagione riprendesse lo occasioni saranno tantissime per diventare la coppia nerazzurra del millennio. Ecco perché non è impossibile la missione di battere i 40 gol in A segnati da Icardi-Perisic nel 2017-2018. O quella di diventare gli attaccanti nerazzurri più prolifici del millennio: ci sono da superare i 48 gol di Eto’o-Pazzini nel 2010-2011, anno magico del camerunese (37 reti) chiuso al secondo posto e con la Coppa Italia vinta.