Lukaku: «Via dall’Inter? Assolutamente no! Adoro Lautaro e sui capelli di Brozovic…»

Nel corso di una diretta Instagram Romelu Lukaku ha risposto ad alcune domande dei tifosi dell’Inter

Nel corso di una diretta Instagram Romelu Lukaku ha risposto ad alcune domande fattegli dai tifosi dell’Inter. Queste le sue parole.

LAUTARO – «E’ fantastico, anche come ragazzo. Sta crescendo molto e io sono contento di giocare con lui, lo adoro».

FUTURO – «Andare via dall’Inter? Ma siete pazzi, assolutamente no».

BROZOVIC – «Attenzione anche ad un disturbatore però: si tratta di Marcelo Brozovic, che stuzzica il compagno di squadra definendolo brutto: “Marcelo tu sei più brutto di me, con quei capelli poi sembri una pornostar. E non mi piaci, quindi torna coi capelli di prima. Ma calcisticamente è uno dei migliori».

PASSATO – «Ogni anno mi fissavo un obiettivo. Volevo fare in modo che vivendo con mia madre non avessimo più dovuto avere difficoltà. Così mi dicevo che quell’anno avrei dovuto segnare 15 gol, l’anno dopo dicevo 16 e così via. E ce la facevo. Alla seconda partita con l’Anderlecht segnai il mio primo gol e da lì non mi sono più voltato indietro. A 16 anni volevo essere lì, così proprio a quell’età firmai il mio primo contratto da professionista, ma se avessi saputo le cose che conosco adesso sulla preparazione, vedi l’allenamento che ho fatto questa mattina, sarebbe tutta un’altra storia. Adesso ho dieci anni di carriera e cerco di spiegarlo ai ragazzi, perché quando hai 26-27 anni il tuo corpo è diverso. Ma quando sei ancora giovane pensi soprattutto a te stesso e vuoi tutto subito».