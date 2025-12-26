Lutto nel mondo del calcio: si è spento Gasset. Ex tecnico di Marsiglia e Montpellier. Aveva 72 anni

Lutto nel calcio: è scomparso Jean‑Louis Gasset, ex allenatore di Marsiglia e Montpellier, aveva 72 anni

Un profondo senso di tristezza attraversa il calcio francese in questo 26 dicembre. A 72 anni si è spento Jean‑Louis Gasset, figura carismatica e punto di riferimento per intere generazioni di appassionati. Allenatore preparato e uomo di grande umanità, Gasset ha lasciato un’impronta indelebile sia come tecnico in prima sia come collaboratore fidato nei club più prestigiosi d’Europa. La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente un ambiente che lo stimava non solo per le sue qualità tattiche, ma anche per l’ironia e la sensibilità che lo contraddistinguevano.

Una carriera senza confini: dal PSG alla Costa d’Avorio

La vita professionale di Gasset è stata un lungo viaggio attraverso panchine e culture diverse. Per anni è stato considerato il “vice” ideale, capace di mantenere gli equilibri in contesti complessi come Paris Saint‑Germain ed Espanyol. Con il tempo, però, ha scelto di mettersi in prima linea, guidando realtà importanti come l’Olympique Marsiglia e soprattutto il Montpellier, la sua casa calcistica. Tra le esperienze più significative spicca quella da Commissario Tecnico della Costa d’Avorio (2022‑2024), dove ha portato competenza e serenità in un contesto ricco di talento ma non privo di difficoltà.

Il ricordo del Montpellier e il cordoglio della famiglia Nicollin

Il Montpellier, ultimo club da lui allenato, ha espresso il proprio dolore con un messaggio toccante sui social, ricordandone il sorriso, la voce e l’umorismo tagliente. Anche il presidente Laurent Nicollin ha voluto rendere omaggio a Gasset, stringendosi attorno alla sua famiglia in questo momento difficile. Un pensiero speciale è stato rivolto ai figli Robin e Coralie e alla madre Eliane. Con la scomparsa di Jean‑Louis Gasset, il calcio francese perde una delle sue anime più autentiche, un uomo che ha saputo trasmettere passione e competenza fino all’ultimo giorno.

La redazione di Calcionews24 si stringe al fianco dei suoi cari per la triste perdita.

