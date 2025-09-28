Lutto nel mondo del giornalismo, si è spento Furio Focolari: il ricordo della Lazio

Addio a Furio Focolari, il giornalismo sportivo in lutto: il commosso saluto nella nota della Lazio

La S.S. Lazio ha voluto rendere omaggio a Furio Focolari, giornalista sportivo di grande esperienza e volto noto del panorama televisivo e radiofonico, scomparso nelle ultime ore. Focolari, oltre a essere una delle voci più riconoscibili del giornalismo calcistico italiano, era anche un tifoso appassionato dei colori biancocelesti.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la società capitolina ha espresso il proprio cordoglio: “La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia”.

Un messaggio che sottolinea il legame speciale tra Focolari e la Lazio, un rapporto fatto di passione, critica costruttiva e amore autentico per la maglia. La sua carriera lo ha visto protagonista in televisione, in radio e sulla carta stampata, sempre con uno stile diretto e riconoscibile, capace di coinvolgere il pubblico e di raccontare il calcio con competenza e passione.

Il ricordo del giornalista arriva in un momento particolare per la squadra allenata da Maurizio Sarri, tecnico toscano che ha fatto della disciplina tattica e del gioco corale la sua filosofia.

La figura di Furio Focolari resterà impressa nella memoria collettiva non solo per la sua professionalità, ma anche per la passione autentica con cui ha raccontato il calcio e la Lazio. La sua voce, spesso critica ma sempre sincera, ha accompagnato generazioni di tifosi, diventando un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma il suo esempio continuerà a ispirare giornalisti e appassionati di sport.