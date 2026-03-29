Lutto nel Modena Calcio: addio alla nipote di 10 anni del vicepresidente Rivetti. Il comunicato

Modena in lutto, è scomparsa a soli 10 anni la nipote del vicepresidente Silvio Rivetti. Il comunicato del club

Una tragedia sconvolge il Modena Calcio. Come comunicato ufficialmente dal club, è venuta a mancare Nina Rivetti, la figlia di soli 10 anni del vicepresidente Silvio Rivetti. L’intera società gialloblù si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

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NOTA CLUB – “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”.

Nel rispetto del lutto che ha colpito la società, il Modena ha deciso di annullare tutti gli impegni pubblici previsti per la settimana. Inoltre, il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo.