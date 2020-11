Lutto nel mondo del calcio: è morto Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona è stato colpito da un nuovo malore e non ce l’ha fatta

Diego Armando Maradona, rientrato a casa circa due settimane fa dopo l’operazione neurologica, ha subito un nuovo malore. Come riportato dai media argentini, l’ex Pibe de Oro, colpito da uno scompenso cardiaco, non ce l’ha fatta. Tutto il mondo del calcio è in lutto per la morte di uno dei suoi più grandi campioni.

Come riporta Clarin, Maradona ha subito un arresto cardiorespiratorio nella casa Tigre dove si era stabilito dopo l’operazione alla testa.