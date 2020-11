Lutto per Montella, morto il padre Nicola: il cordoglio della Fiorentina

Lutto per Vincenzo Montella e la sua famiglia: è scomparso papà Nicola. Il cordoglio via social della Fiorentina

Lutto in casa Montella. Questa mattina se n’è andato Nicola, il papà dell’ex giocatore della Roma. Attraverso i propri social, la Fiorentina ha espresso il suo cordoglio per il proprio ex tecnico. Cordoglio a cui si unisce anche la redazione di calcionews24.com., esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia Montella per la grande perdita.