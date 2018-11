In un servizio sul calcio francese è stato mostrato un giovane Mbappé con la maglia del Milan

In un servizio sul calcio giovanile francese, ripreso da La Gazzetta dello Sport, il piccolo Kylian Mbappé, che nel 2011 aveva solo 13 anni, si mostra in video con la maglietta del Milan numero 70 di Robinho. Il forte attaccante francese ne ha certamente fatta di strada da quel giorno: a soli 19 anni ha già vinto una Coppa del Mondo con la Francia, due Ligue 1 con Monaco e Psg. E chissà se vista la simpatia infantile verso i colori rossoneri, un giorno non lo si possa vedere effettivamente in Italia con la maglia del Milan.