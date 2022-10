C’è un risultato che il Maccabi Haifa non sa fare

Il Maccabi Haifa non sa pareggiare, in stagione ancor nessun segno x tra campionato e Champions League

Sabato pomeriggio, alle ore 18, la Juventus scende in campo a San Siro contro il Milan in una gara importantissima per il suo campionato. Un’ora e un quarto dopo sarà ugualmente impegnato in trasferta il Maccabi Haifa, sul campo del Maccabi Bnei Raina. I prossimi avversari della Juventus in Champions League non hanno ancora pareggiato nei 9 incontri finora disputati. Mentre in Europa sono arrivate 3 sconfitte (in ordine Benfica, Psg e Juventus), in Israele il ruolino di marcia che gli vale il momentaneo primo posto in classifica li ha visti vincere 5 volte e perdere un incontro, un secco 3-0 rimediato a Gerusalemme dall’Hapoel.

Curiosamente, il Maccabi Haifa pur essendo leader in patria non è né il miglior attacco né la miglior difesa del campionato. La stella è Atzili, scatenato all’Allianz Stadium dove ha centrato i legni della porta a ripetizione nello spezzone di gara in cui è stato in campo: con 6 reti è lui il capocannoniere del torneo.